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هذا ما طلبه تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة السيتي

29 مايو 2023 . الساعة 20:16 بتوقيت القدس
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هذا ما طلبه تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة السيتي

تحدث إيريك تين هاج، مُدرب مانشستر يونايتد، عن التحدي الأخير للفريق هذا الموسم والمُتمثل في مُواجهة الجار مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيلتقي الجاران في ديربي مانشستر على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المُقبل في اللقاء النهائي الذي يُقام على أرض ملعب ويمبلي.

وجاء حديث تين هاج بعد آخر مُباريات الشياطين الحُمر على أرض ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، وفاز فيها الفريق بهدفين لهدفٍ على فولهام.


تين هاج: اليونايتد سيبذل كل ما لديه من أجل هزيمة السيتي
وتحدث تين هاج عبر الميكروفون على أرض الملعب مُوجهاً حديثه للجمهور الذي احتشد في مُدرجات مسرح الأحلام.

وتابع :”ولكن كما أقول هذه الكلمات فإن لايزال هُناك مُباراة واحدة لخوضها، أنا واثق من أن هؤلاء اللاعبين سيُعطوا كل ما لديهم لهزيمة مانشستر سيتي الأسبوع المُقبل في ويمبلي”.

المصدر / فلسطين اونلاين
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