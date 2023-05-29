أغرب حالة اقتحام منزل لأجهزة السلطة في الضفة الغربية!

داهمت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية منزل الأسير عبد العزيز مرعي من بلدة أبو ديس، وطالبته بتسليم نفسه، رغم أنه معتقل في سجون الاحتلال ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

وفي حادثة غريبة، اقتحمت أجهزة السلطة منزل الأسير مرعي أكثر من مرة، لاعتقاله بحجة ضرورة إحضاره للمحكمة على قضية قديمة كانت بعد اعتقالٍ سياسي أيام عمله في جامعة أبو ديس.

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وقبل أسبوع اقتحمت مخابرات السلطة منزل مرعي، وهددت عائلته بضرورة تسليم عبد العزيز نفسه، مع العلم أنه معتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2015 ومحكوم عليه بالمؤبد.

واختطفت مخابرات السلطة قبل يومين، شقيقه من الشارع، وما زال مختطفاً للضغط على عبد العزيز لتسليم نفسه.

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة القدس أصدرت حكماً بحق الأسير عبد العزيز مرعي بالسجن 35 عاماً، ودفع غرامة مالية قدرها 516 ألف شيكل، بزعم مساعدته للشهيد مهند الحلبي، في تنفيذ عملية طعن أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.

والأسير مرعي هو من سكان بلدة أبو ديس، وجرى اعتقاله بعد شهر تقريباً على تنفيذ الشهيد مهند الحلبي عملية الطعن.

المصدر / فلسطين أون لاين