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327 زيارة ميدانية حكومية لضبط النقاط العشوائية لتعبئة الغاز بغزة

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327 زيارة ميدانية حكومية لضبط النقاط العشوائية لتعبئة الغاز بغزة

29 مايو 2023 . الساعة 18:22 بتوقيت القدس
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قالت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية إن قالت طواقمها بالتعاون مع الدفاع المدني ومباحث التموين تواصل تنفيذ جولاتها المكثفة لضبط النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي المقامة بين الأحياء السكنية ومحطات الغاز المخالفة في قطاع غزة. 

وبين مدير دائرة المتابعة والتفتيش في الإدارة العامة للبترول م. كمال أبو شنب أن طواقم المتابعة والتفتيش نفذت أكثر من 327 زيارة ميدانية على النقاط العشوائية ومحطات الغاز المخالفة.

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وأوضح أنها صادرت قرابة 300 أسطوانة ما بين مخالفة لمعايير الأمن والسلامة والتحريز حتى الانتهاء من إجراءات تصويب أوضاع المحطات والموزعين لضمان عدم استخدامها في النقاط العشوائية.

يذكر أن الجهات الحكومية المختصة بغزة تكثف جهودها للقضاء على النقاط العشوائية بشكل نهائي وتتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، كونها تشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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