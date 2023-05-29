وزيرة إسرائيلية تصل المغرب لتوقيع "اتفاقيات تعاون"

أعلنت وزيرة المواصلات بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ميري ريغيف، وصولها إلى المملكة المغربية، مساء أمس الأحد، لتوقيع "اتفاقيات تعاون" بين الجانبين.

وعقب وصولها -في زيارة غير محددة المدة- قالت ريغيف في تغريدة عبر تويتر: "هذه الزيارة الأولى لوزير مواصلات إسرائيلي إلى المغرب".

وأضافت: "ستشمل الزيارة لقاء مع وزير النقل المغربي محمد عبد الجالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول قضايا النقل بين البلدين".

ولفتت إلى أنه "من ناحية شخصية سأضيء خلال الزيارة شمعة على قبر جدي الراحل (لم تذكر اسمه)".

من جانبه، أشار شاي كوهين، رئيس بعثة سفارة الاحتلال في الرباط، بتغريدة إلى أن ريغيف "ستوقع ثلاث اتفاقيات ثنائية في مجالات النقل البحري وسلامة الطرق والاعتراف برخص القيادة"، مضيفا: "هذا انعكاس مهم آخر لتوسيع علاقتنا".

ولم يصدر عن السلطات المغربية أي تعليق حول الأمر.

ويشار إلى أنه في 10 كانون أول/ ديسمبر 2020، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية، "إعلانا مشتركا" مع الاحتلال والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للعاصمة الرباط.











المصدر / فلسطين أون لاين