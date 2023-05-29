الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الخماسي للبطولة العربية

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن قائمة منتخب كرة القدم بالصالات، التي تستعد للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في مدينة جدة بالسعودية بداية شهر يونيو المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: أدهم خويلد، رشيد شواهنة، أوس شحادة، عدنان سويلم، أحمد مصرية، غسان سرية، محمد غندور، محمد حبوس، أحمد دهشي، إبراهيم جبارة، جلال أبو يوسف، عماد فحجان، موسى حرارة، علي الحواجري، عبد الرحمن النبريص.

ويواصل منتخب كرة الصالات تدريباته في لبنان بقيادة الأردني شامل الداغستاني المدير الفني للمنتخب، حيث من المقرر أن يلتحق بهم لاعبي غزة خلال الأيام القادمة.

ويضم وفد المنتخب كلا من حسام الحسيني رئيس الوفد، شامل الداغستاني المدير الفني، أسامة شلبي المدرب المساعد، إياد دويمة مدرب حراس المرمى، محمود الحاج معد بدني، إسماعيل الهرش معالج.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة من البطولة، حيث يفتتح مشواره بملاقاة منتخب العراق يوم 7/6، ويلتقي بعدها بمنتخب موريتانيا يوم 9/6، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 11/6.

ويشارك في البطولة 12 منتخبا تم تقسيمهم على ثلاثة مجموعات ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة لنصف النهائي، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

المصدر / فلسطين أون لاين