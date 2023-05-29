لاعبو غزة يلتحقون بمعسكر الأولمبي في الأردن

غزة/ وائل الحلبي:

يغادر صباح غد الثلاثاء خمسة لاعبين من غزة عبر معبر رفح البري، للحاق بمعسكر المنتخب الأولمبي المقرر إقامته في الأردن تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

وتنطلق البطولة في العراق خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو المقبل بمشاركة 9 منتخبات هي: العراق (المستضيف)، الأردن، الامارات، لبنان، سوريا، فلسطين، عُمان، اليمن، إلى جانب منتخب إيران، الذي يشارك كضيف وبدعوة ضمن اتفاقية الاتحاد المبرمة بين اتحاد غرب آسيا واتحاد وسط آسيا.

ويسافر اللاعبين الخمسة الذي اختارهم الجهاز الفني وهم خالد النبريص وإبراهيم أبو عمير وأحمد كلاب وعمرو رزق ومهند حسنين، إلى جانب الكابتن هاني المصدر المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، حيث سيتوجه اللاعبين إلى مطار القاهرة ومنه للعاصمة الأردنية عمان.

وشهدت قرعة البطولة التي جرت أمس تواجد المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب إيران وسوريا، وضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق والإمارات والأردن، فيما تواجد المجموعة الثالثة منتخبات لبنان واليمن وعمان، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ويخوض فدائي الأولمبي معسكره التدريبي في الأردن ويستمر لعشرة أيام، ليغادر بعدها إلى العراق التي تستقبل منافسات النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.

وسيواصل اللاعبين تواجدهم مع المنتخب الأولمبي الذي سيتوجه إلى الجزائر بعد انتهاء بطولة غرب آسيا، للمشاركة في دورة الألعاب العربية والتي ستقام في الفترة من 5 حتى 15 يوليو القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين