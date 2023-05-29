الآلاف يشيعون جثمان الشهيد "إبراهيم" في جنين

شارك الآلاف من أبناء شعبنا في مدينة جنين، ظهر اليوم الاثنين، بتشييع جثمان الشهيد الأسير المحرر أشرف محمد إبراهيم.

وجاب المشيعون شوارع جنين، انطلاقاً من أمام مستشفى جنين، ثم صوب منزله لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد، قبل مواراته الثرى في مقبرة المدينة.

وندد المشاركون بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة استمرار المقاومة بكافة الطرق لصد الهجمة الشرسة على الأراضي الفلسطينية.

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وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين، فجر اليوم الاثنين.

وأشارت الصحة إلى أنّ الشهيد إبراهيم أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

المصدر / فلسطين أون لاين