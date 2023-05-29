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تشيلسي يعلن عن تعاقده مع مدرب جديد

29 مايو 2023 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
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أعلن تشيلسي الانجليزي اليوم الإثنين، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مديرا فنيا للبلوز.

وقال تشيلسي، في بيان على موقعه الرسمي: "يسر النادي الإعلان أن بوكيتينو سيقود الفريق اعتبارا من بداية موسم (2023/2024)".

وأضاف: "سيبدأ المدرب الأرجنتيني عمله الجديد في الأول من تموز/يوليو 2023 بعقد يمتد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي".

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان لتشيلسي: "ستكون خبرة بوكيتينو ومعايير التميز وصفات القيادة والشخصية مفيدة للنادي في المستقبل".

وأضاف الثنائي: "إنه مدرب فائز وعمل في أعلى المستويات بعدة دوريات ويتميز بأخلاقه ونهجه التكتيكي والتزامه بالتطوير، مما جعله المرشح الاستثنائي".

وسيشهد الجهاز الفني لبوكيتينو في تشيلسي، تواجد الرباعي "خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو وتوني خيمينيز وسيباستيان بوكيتينو".

المصدر / وكالات
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