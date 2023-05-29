وزارة التعليم تعقد اجتماعاً مع رؤساء لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

عقدت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً مع رؤساء لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة لمناقشة آليات العمل والاستعداد لعقد الامتحانات.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة بغزة أ. جمال ‏يوسف المدير العام للقياس والتقويم والامتحانات، وأ. عماد حنونة مدير دائرة الامتحانات، وأ. نبيل أبو ندى رئيس قسم الإعداد والمتابعة.

وتمَّ خلال اللقاء بحث مختلف القضايا والإجراءات المرتبطة بالتصحيح.

وأكد يوسف أن الوزارة أنهت جميع التحضيرات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة، مبيّناً معايير وإجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة والتعليمات الخاصة بها، مشدّداً على أن الوزارة تتبع في التصحيح منهجية علمية دقيقة ومبادئ الدقة والشفافية والنزاهة والعدالة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة كل الترتيبات لإنجاز التصحيح بالشكل الأمثل.

المصدر / فلسطين أون لاين