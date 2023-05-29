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الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة ويهدم منازل فيها

29 مايو 2023 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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جانب من هدم قوات الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء في قرية أرطاس جنوب بيت لحم

أحرق مستوطنون اليوم الإثنين أشجارًا في مدينة نابلس، في حين هدمت قوات الاحتلال منازل في أريحا وبيت لحم، واقتحمت الموقع الأثري في سبسطية شمال غرب نابلس.

وتسلَّل عدد من المستوطنين من أراضي مستوطنة "حومش" المخلاة في نابلس، وأحرقوا أشجار نخيل مزروعة داخل مقبرة البلدة، وتصدَّى لهم الأهالي، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وتشهد البلدة اعتداءات شبه يومية من المستوطنين، في محاولة منهم فرض أمر واقع عقب قرار عودتهم إلى أراضي "حومش" المخلاة منذ العام 2005.

وفي بيت لحم هدمت قوات الاحتلال، منزلًا في قرية أرطاس، جنوب المدينة، واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "واد عميرة" وهدمت منزلًا يعود للمواطن إبراهيم محمود عايش، تبلغ مساحته 150 مترًا مربَّعًا، بحجَّة عدم الترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال، منزلًا مأهولًا شرق أريحا، بعد اقتحامها منطقة "سما أريحا"، معزَّزة بآليات عسكرية.

وتقدَّر مساحة المنزل بـ150 مترًا مربَّعًا، ويعود لمواطن مقدسي، وهدمه الاحتلال بحجَّة عدم الترخيص.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وبيَّنت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة، وسط إطلاق للرصاص والغاز السام المسيل للدموع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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