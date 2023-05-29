حمادة: القدس والأقصى في خطر وشعبنا ومقاومته سيدافعان عنهما

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته موقفهم ثابت في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وحذّر في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الاحتلال من مغبة الاستمرار في التغول عليهما، قائلاً: إن "المدينة المقدسة والمسجد الأقصى منها على وجه الخصوص مستهدفة وفي عين عاصفة مساعي التهويد الخبيثة من الاحتلال".

وأوضح أن تهديدات الاحتلال للمسجد الأقصى معنويًا هي مواصلة اقتحاماته وتدنيسه، وماديًا باستمرار محاولات السيطرة على أجزاء منه أو تهديد أساسه باستمرار الحفريات أسفله.

وأدان الحفريات التي يقوم بها الاحتلال أسفل أساسات المسجد، وخاصة بالمساحة الفارغة في ساحة البراق الجدار الغربي للأقصى.

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وطالب أمتنا العربية والإسلامية بالقيام بالدور المطلوب منهما إزاء المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وواصلت مجموعات المستوطنين، اليوم الاثنين، اقتحاماتها للمسجد الأقصى، كما واصلت قوات الاحتلال حفرياتها في ساحة البراق إلى الغرب من المسجد الأقصى المبارك.

وتزايد منع الاحتلال المصلين من الوصول للمسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين، كما تكررت الاستفزازات بحق المصلين في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بحماية قوات الاحتلال؛ في تطور خطير في مشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين