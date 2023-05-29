التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي لموسم 2022-2023

غزة/ محمد زقوت

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي عن التشكيلة المثالية لموسم 2023/2022 والمكونة من 11 لاعباً، مع نهاية الدوري وتتويج نادي باريس سان جيرمان باللقب.

وقد شهدت التشكيلة المثالية تواجد أفضل اللاعبين من عدة فرق في الدوري الفرنسي لهذا الموسم من بينهم الفائز بكأس العالم مع ليونيل ميسي، وهدافه كيليان مبابي.

وتواجد في تشكيلة الدوري الفرنسي المثالية الحالية 4 لاعبين من نادي باريس سان جيرمان ومثلهم من نادي لانس و2 من مارسيليا و1 من نادي نيس وفق خطة هجومية 4-3-3.

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وجاءت التشكيلة المثالية لموسم 2022-2023 كالتالي:

في الحراسة: بريس سامبا من (نادي لانس).

في الدفاع: نونو مينديز وأشرف حكيمي من (نادي باريس سان جيرمان ).

وفي وسط: فالنتين رونجيه من (أولمبيك مارسيليا) وكفيران تورام من (نادي نيس) وسيكو فوفانا من (نادي لانس).

وفي الهجوم: ليونيل ميسي ومبابي من (نادي باريس سان جيرمان) ولويس أوبندا من (نادي لانس).



