الإعلان عن منحة دراسية في ماليزيا للعام 2023/2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية لدرجة الماجستير مقدمة من حكومة ماليزيا للعام الدراسي 2023/2024.

وقالت الوزارة، إن على الطلبة الراغبين للالتحاق بالمنحة، تقديم الطلب الإلكتروني، والاطلاع على تفاصيل المنحة والتخصصات عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

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ونوهت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات الكترونياً على الموقع الخاص بالحكومة الماليزية حتى تاريخ 30/6/2023.

ودعت الطالب المتقدم للمنحة التأكد من الاعتراف الخاص بالبرنامج والجامعة التي يتقدم للدراسة بها وذلك قبل اتمام اجراءات التسجيل للبرنامج المطلوب في تلك الجامعة. ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية في حال كانت الجامعة أو البرنامج الدراسي غير معترف بهما.

المصدر / فلسطين أون لاين