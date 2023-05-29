الدفاع المدني يُعلن إغلاق 18 نقطة غاز عشوائية خلال 72 ساعة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الإثنين، إغلاق 18 نقطة تعبئة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في قطاع غزة خلال 72 ساعة الماضية، وذلك ضمن جهود الطواقم المختصة من السلامة والوقاية بالدفاع المدني والمباحث العامة بالشرطة والإدارة العامة للبترول.

وقالت في بيان صحفي: إن "الطواقم المذكورة أغلقت خلال جولاتها 18 نقطة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مختلف المحافظات، فيما صادرت 18 جهازًا لتعبئة وتفريغ الأسطوانات، تمَّ ضبطها في عدد من النقاط العشوائية، ومصادرة 263 أسطوانة غاز حجم كبير سعة 48 كجم من النقاط العشوائية".

اقرأ أيضاً: النائب العام ووكيل الداخلية يؤكدان ضرورة القضاء على ظاهرة نقاط بيع الغاز العشوائية

وأوضحت أن تلك الجهود تأتي "تنفيذاً للتوجيهات الحكومية وبتعليمات من النائب العام، بضبط وإغلاق نقاط تعبئة الغاز العشوائية غير القانونية وسط الأحياء السكنية في قطاع غزة؛ والتي تعد قنابل موقوتة تشكّل خطراً على أمن وسلامة المجتمع".

يُذكر أن الطواقم الحكومية المختصة تواصل جهودها للقضاء على نقاط الغاز العشوائية بشكل نهائي، واتخاذ إجراءات قانونية مشدَّدة بحق المخالفين، بسبب تكرار الحوادث المتسببة بها تلك النقاط لإنعدام ظروف وشروط السلامة فيها.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين الإبلاغ عن أيَّة نقاط غاز عشوائية؛ حفاظاً على السلامة العامة ولتجنيب المواطنين خطر تلك النقاط، وذلك عبر الاتصال على الرقم (109) للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين