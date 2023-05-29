تفاصيل منحة دراسية في كولومبيا للعام 2023/2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) في مؤسسات التعليم العالي الكولومبية للعام الدراسي 2023/2024 من خلال المعهد الكولومبي للائتمان التربوي والدراسات الفنية للخارج (ICETEX).

وقالت الوزارة إنه للاطلاع على التخصّصات المطروحة وشروط التقديم لكل درجة علمية وتقديم الطلب الإلكتروني عبر الرابط: اضغط هنا، وللاطلاع على الجامعات في كولومبيا، اضغط هنا.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد للتقديم هو يوم الإثنين الموافق 12/6/2023.

وأكدت أنه يجب على الطالب المتقدّم للمنحة التأكد من الاعتراف الخاص بالبرنامج والجامعة التي يتقدَّم للدراسة بها وذلك قبل إتمام إجراءات التسجيل للبرنامج المطلوب في تلك الجامعة. ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية في حال كانت الجامعة أو البرنامج الدراسي غير معترف بهما.

آلية تقديم الطلب:

تقدّم صورة عن الطلب ترفق مع الوثائق المطلوبة مصدّقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحدَّدة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدّم نسخة عن الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

المصدر / فلسطين أون لاين