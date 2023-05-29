فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رائد صلاح: عشرات القرائن تؤكد تورط مؤسسة الاحتلال في أحداث عنف الداخل

محكمة كويتية تحبس مصريًا 20 سنة وتغرمه مليون دينار لهذا السبب

الدفاع المدني يُعلن إغلاق 18 نقطة غاز عشوائية خلال 72 ساعة

"حماس" تزفُّ الشهيد أشرف إبراهيم وتدعو عناصر الأجهزة الأمنية للسير على دربه

عليك بهذه الأطعمة إذا كنت تعاني من الانتفاخ

عمار عابد يتذوق حلاوةَ الحرية بعد عقديْن وخطيبته تطوي 6 سنوات من ألم البعاد

"الشباب والثقافة" تطلق رزمة مشاريع وبرامج للعام الحالي

تفاصيل منحة دراسية في كولومبيا للعام 2023/2024

العباسي يحذر من محاولات استيلاء المستوطنين على مدرسة مقدسية

مطلوب موظفة علاقات عامة للعمل بمؤسسة فرحة لتيسير الزواج

تفاصيل منحة دراسية في كولومبيا للعام 2023/2024

29 مايو 2023 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
...
الاعلان عن منح دراسية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) في مؤسسات التعليم العالي الكولومبية للعام الدراسي 2023/2024 من خلال المعهد الكولومبي للائتمان التربوي والدراسات الفنية للخارج (ICETEX).

وقالت الوزارة إنه للاطلاع على التخصّصات المطروحة وشروط التقديم لكل درجة علمية وتقديم الطلب الإلكتروني عبر الرابط: اضغط هنا، وللاطلاع على الجامعات في كولومبيا، اضغط هنا.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد للتقديم هو يوم الإثنين الموافق 12/6/2023.

وأكدت أنه يجب على الطالب المتقدّم للمنحة التأكد من الاعتراف الخاص بالبرنامج والجامعة التي يتقدَّم للدراسة بها وذلك قبل إتمام إجراءات التسجيل للبرنامج المطلوب في تلك الجامعة. ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية في حال كانت الجامعة أو البرنامج الدراسي غير معترف بهما.

آلية تقديم الطلب:

تقدّم صورة عن الطلب ترفق مع الوثائق المطلوبة مصدّقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحدَّدة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدّم نسخة عن الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#منحة دراسية #منحة #منحة دراسية في كولومبيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة