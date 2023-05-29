فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العباسي يحذر من محاولات استيلاء المستوطنين على مدرسة مقدسية

مطلوب موظفة علاقات عامة للعمل بمؤسسة فرحة لتيسير الزواج

إعلان مهم من وزارة العمل حول مشروع "صمود"

مطلوب موظفين للعمل في محلات بابلز-Bubbles

الكاتبة خاطر: اعتداءات السلطة في الضفة تسعى لتسكين شعبنا

الإعلان عن منحة دراسية في المكسيك للعام 2023/2024

الإعلام العبري: تشكيل لوبي جديد بـ"الكنيست" لفرض السيادة على "الأقصى"

التربية والتعليم تعلن موعد عقد مقابلات الوظائف التعليمية للعام 2023-2024

المصارع الكندي سامي زين يؤدّي مناسك العمرة

عميرة لـ"فلسطين": "أونروا" تفصل عضوين من اتحاد الموظفين بالضفة

العباسي يحذر من محاولات استيلاء المستوطنين على مدرسة مقدسية

29 مايو 2023 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية
القدس المحتلة-غزة/ جمال غيث:

حذر مستشار لجان أولياء الأمور في مدينة القدس المحتلة عصام العباسي من محاولات استيلاء المستوطنين على مدرسة "بئر أيوب" الابتدائية المختلطة في بلدة سلوان بالمدينة.

وقال العباسي لصحيفة "فلسطين": إن الخشية تكمن من إقدام بلدية الاحتلال على هدم المدرسة التي تهالكت جدرانها بفعل عامل الزمن، وعدم القيام ببنائها مجددًا، لافتًا إلى أن المستوطنين يزعمون أن المنطقة مملوكة لهم.

وكانت لجنة أولياء أمور مدرسة "بئر أيوب" قد نظمت أول من أمس وقفة احتجاجية على استهتار بلدية الاحتلال بتنفيذ احتياجات طلاب المدرسة، وحرمان 250 طالبًا من مدرستهم منذ 3 أشهر.

وشارك في الوقفة عدد من طلاب المدرسة وذويهم وأعضاء لجان أولياء الأمور، رافعين شعارات "أسرعوا بإنجاز الترميم وإعادة أولادنا إلى صفوفهم وساحتهم"، و"لن نقف مكتوفي الأيدي أمام المماطلة"، مع تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المماطلة وتصعيد الأوضاع.

اقرأ أيضاً: تقرير "القادسية".. مقدمة لسيطرة الاحتلال على مدارس القدس

وأضاف العباسي أن بلدية الاحتلال في القدس ترفض التعهد بإعادة بناء المدرسة في حال تم هدمها، ومنع المستوطنين من سلبها، مشيرا إلى أنها تحاول التنصل من الاتفاق الموقع معها منذ أعوام، والذي بموجبه تم نقل 250 طالبًا وطالبة لمدرسة أخرى بذريعة بناء وترميم مدرسة "بئر أيوب" خشية من تعرضهم للخطر، على أن يتم إعادتهم إليها مع بداية سبتمبر/ أيلول القادم.

ونبه إلى أن المدرسة رممت خلال السنوات القليلة الماضية ثلاث مرات بسبب انهيار بعض جدرانها وتهالكها، موضحًا أن المدرسة تضم نحو 400 طالب وطالبة من الصف الأول حتى السادس، فيما يوجد في بلدة سلوان 12 مدرسة منها 9 تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، و3 خاصة، ويتعلم فيها نحو 7000 طالب وطالبة.

FxIdlOiXsAA8Ht-.jpg
 

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#مدرسة "بئر أيوب" المقدسية #عصام العباسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة