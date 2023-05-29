مطلوب مساعد رياضي للعمل في أكاديمية تشامبيونز بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن أكاديمية تشامبيونز بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة (مساعد مدير رياضي للأفرع الخارجية) لقسم الموارد البشرية في الأكاديمية وفقا لما يلي:
- المسمى الوظيفي: مساعد مدير رياضي للأفرع الخارجية.
- الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات خبرة في مجال التدريب الرياضي.
- المؤهل العلمي: بكالوريوس تربية رياضية.
المهام المطلوبة:
- الإشراف العام على عمل الأفرع الخارجية للأكاديميات بكل جوانبها الفنية ومتطلبات عملها.
- المشاركة في إعداد الخطة الفنية العامة للأكاديميات بمشاركة المدراء الفنيين للرياضات.
- متابعة تنفيذ الخطة الفنية وتقييم أداء المدربين.
- عقد اجتماعات مع المدربين بالتنسيق مع المدير المباشر والمدراء الفنيين المعنيين.
- المساعدة في الإشراف على عملية انتقاء منتخبات الفئات العمرية لجميع الأكاديميات.
- التنسيق العام للأنشطة، ووضع الجداول الزمنية لها.
- تطوير أداء المدربين في الناحية الفنية بالتنسيق مع المدراء الفنيين.
- المشاركة في إعداد الموازنة العامة السنوية للأكاديميات.
- التنسيق مع مدير العمليات والإداريين بخصوص متطلبات واحتياجات الجانب الفني للتدريبات.
- تدقيق واعتماد كافة التقارير الفنية الصادرة عن المدربين للأكاديميات قبل رفعها للجهات المعنية.
- الإشراف على تطبيق البرامج التدريبية او الاتفاقيات الخاصة بالجانب الفني.
- أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.
المهارات المهنية المطلوبة:
- القدرة على إعداد خطة للعمل ومتابعة تنفيذها.
- القدرة على اتخاذ قرارات وتحمل المسئولية.
- القدرة على حل المشكلات التي تواجهه أثناء العمل.
- القدرة على قيادة فرق العمل وتقسيم المهام وتنسيقها.
- القدرة على الرقابة على البرامج والأنشطة.
- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
- معرفة جيدة بالحاسوب وخاصة برامج (Ms office).
- القدرة على التشبيك مع المؤسسات المحلية في مجال الرياضة.
- المحافظة على مقدرات الأكاديمية واحترام خصوصية وسرية العمل.
المهارات الشخصية المطلوبة:
- الاهتمام بالزي الرسمي والمظهر الشخصي.
- القدرة على تحمل ضغط العمل.
- القدرة على الاتصال والتواصل.
- الرغبة في التعلم وتطوير الذات.
- القدرة على حل المشكلات التي تواجهه أثناء العمل.
الدورات التدريبية المطلوبة:
- دورة تدريب في مجال الألعاب الرياضية (يفضل دورات آسيوية في كرة القدم).
- دورات إدارية أو في الإدارة الرياضية.
- دورات في مجال الحاسوب.
- دورات في مجال الرياضة والتنمية.
طريقة التسجيل
- التسجيل متاح للجميع والاختيار حسب الكفاءة.
- للتسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- لن تُقبل الطلبات المرسلة بعد تاريخ 01/06/2023.
- يجب المتقدم للوظيفة تعبئة النموذج وإرفاق السيرة الذاتية.
- على الأشخاص المرشحين إحضار شهادات الخبرة، المؤهل العلمي، السيرة الذاتية عند المقابلة.