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مطلوب مساعد رياضي للعمل في أكاديمية تشامبيونز بمدينة غزة

29 مايو 2023 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن أكاديمية تشامبيونز بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة (مساعد مدير رياضي للأفرع الخارجية) لقسم الموارد البشرية في الأكاديمية وفقا لما يلي:

- المسمى الوظيفي: مساعد مدير رياضي للأفرع الخارجية.

- الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات خبرة في مجال التدريب الرياضي.

- المؤهل العلمي: بكالوريوس تربية رياضية.

المهام المطلوبة:

-  الإشراف العام على عمل الأفرع الخارجية للأكاديميات بكل جوانبها الفنية ومتطلبات عملها.

- المشاركة في إعداد الخطة الفنية العامة للأكاديميات بمشاركة المدراء الفنيين للرياضات.

- متابعة تنفيذ الخطة الفنية وتقييم أداء المدربين.

- عقد اجتماعات مع المدربين بالتنسيق مع المدير المباشر والمدراء الفنيين المعنيين.

- المساعدة في الإشراف على عملية انتقاء منتخبات الفئات العمرية لجميع الأكاديميات.

- التنسيق العام للأنشطة، ووضع الجداول الزمنية لها.

- تطوير أداء المدربين في الناحية الفنية بالتنسيق مع المدراء الفنيين.

- المشاركة في إعداد الموازنة العامة السنوية للأكاديميات.

- التنسيق مع مدير العمليات والإداريين بخصوص متطلبات واحتياجات الجانب الفني للتدريبات.

- تدقيق واعتماد كافة التقارير الفنية الصادرة عن المدربين للأكاديميات قبل رفعها للجهات المعنية.

- الإشراف على تطبيق البرامج التدريبية او الاتفاقيات الخاصة بالجانب الفني.

- أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه.

 المهارات المهنية المطلوبة:

- القدرة على إعداد خطة للعمل ومتابعة تنفيذها.

- القدرة على اتخاذ قرارات وتحمل المسئولية.

- القدرة على حل المشكلات التي تواجهه أثناء العمل.

- القدرة على قيادة فرق العمل وتقسيم المهام وتنسيقها.

- القدرة على الرقابة على البرامج والأنشطة.

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

- معرفة جيدة بالحاسوب وخاصة برامج (Ms office).

- القدرة على التشبيك مع المؤسسات المحلية في مجال الرياضة.

- المحافظة على مقدرات الأكاديمية واحترام خصوصية وسرية العمل.

المهارات الشخصية المطلوبة:

- الاهتمام بالزي الرسمي والمظهر الشخصي.

- القدرة على تحمل ضغط العمل.

- القدرة على الاتصال والتواصل.

- الرغبة في التعلم وتطوير الذات.

- القدرة على حل المشكلات التي تواجهه أثناء العمل.

الدورات التدريبية المطلوبة:

- دورة تدريب في مجال الألعاب الرياضية (يفضل دورات آسيوية في كرة القدم).

- دورات إدارية أو في الإدارة الرياضية.

- دورات في مجال الحاسوب.

- دورات في مجال الرياضة والتنمية.

طريقة التسجيل

- التسجيل متاح للجميع والاختيار حسب الكفاءة.

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- لن تُقبل الطلبات المرسلة بعد تاريخ 01/06/2023.

- يجب المتقدم للوظيفة تعبئة النموذج وإرفاق السيرة الذاتية.

- على الأشخاص المرشحين إحضار شهادات الخبرة، المؤهل العلمي، السيرة الذاتية عند المقابلة.

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