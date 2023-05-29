وظائف شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية بقطاع غزة تعلن فيه عن وظائف شاغرة ( مديرة حالة + محامي/ة ) وذلك وفقاً لما يلي :
أولاً: وظيفة محامي/ة ( كلا الجنسين )
المؤهلات والخبرات المطلوبة/
• الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو الشريعة والقانون.
• مزاولة مهنة المحاماة شرعي ونظامي سارية المفعول.
• دورات تدريبية في العنف المبني على النوع الاجتماعي والقضايا المتعلقة بالمرأة
• خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال العمل القانوني في المؤسسات الأهلية
•ساعات العمل المطلوبة/ 45 ساعة عمل أسبوعياً
المهام المطلوبة
• تقديم خدمات العون القانوني للأطفال والنساء والفتيات ضحايا والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتسهيل حصول هذه الحالات على خدمات متكاملة
• المساهمة في تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية وخطة العمل السنوية لبرنامج الحماية.
• استقبال ودعم جميع الحالات المحولة لها من قبل أعضاء الفريق، ووضع خطة لإدارة الحالة بمشاركة مع مديرة الحالة والأخصائية النفسية والأخصائي/ة الاجتماعي/ة.
• إدارة ومتابعة الحالات والعمل على إحالة الحالات التي بحاجة لتمثيل قضائي للجهات المختصة حسب الحاجة.
• المشاركة في تنفيذ جلسات توعية قانونية للفئات المستهدفة.
• التنسيق مع المؤسسات الأخرى العاملة في المجال بما يضمن التكامل وتبادل الخبرات.
• المشاركة في الاجتماعات ووضع خطط العمل.
• استخدام وتعبئة النماذج الخاصة بدليل الاجراءات الموحدة SOPs للتعامل مع الأطفال والنساء الخاص بجمعية العودة الصحية والمجتمعية.
• الاشراف على الالتزام بسياسات جمعية العودة الصحية والمجتمعية المتعلقة بحماية الطفل وحماية النساء.
• المشاركة في تقييم نتائج برنامج الحماية من حيث قياس الأثر والتغيير على الفئات المستهدفة والمجتمع بشكل عام.
• توثيق الدروس المستفادة وقصص النجاح.
• كتابة التقارير تقدم العمل الشهرية والنصف سنوية والسنوية إلى جانب تقارير الأنشطة.
• القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.
• تمثيل جمعية العودة الصحية والمجتمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.
• المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج وجمعية العودة الصحية والمجتمعية.
• القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل مدير المركز الصحي والمجتمعي
ثانياً: وظيفة مديرة حالة
المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة /
• الدرجة الجامعية الأولى في علم النفس/الارشاد النفسي أو ما يعادله.
• يفضل الحاصلات على درجة الماجستير في علم النفس/الارشاد النفسي.
• دورة تدريبية في مجال إدارة الحالة ودليل الإجراءات الوطني في مجال إدارة الحالة.
• دورات تدريبية في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي
• خبرة عامين على الأقل في مجال إدارة الحالة في المؤسسات الأهلية بقطاعي حماية المرأة وحماية الطفل.
• أن تكون لدى المتقدمة خبرة في استخدام النظام الالكتروني الخاص بقطاع حماية الطفولة.
• أن تكون لدى المتقدمة خبرة في استخدام نظام Sops الوطني الخاص بقطاع حماية المرأة
• إجادة استخدام البرامج المحوسبة
• إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة وقراءة.
• مهارات الاتصال الفعال والكتابة والتحليل والتفكير الابداعي
• فن المحادثة والتقديم
• مهارات كتابة التقارير
• العمل ضمن فريق
•ساعات العمل المطلوبة/ 45 ساعة عمل أسبوعياً
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف أعلاه من خلال الرابط التالي:
http://hr.accessline.ps/public/7/applicants
- ينتهى التسجيل بتاريخ 31/5/2023