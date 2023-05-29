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وظائف شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية بقطاع غزة

29 مايو 2023 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية بقطاع غزة تعلن فيه عن وظائف شاغرة ( مديرة حالة + محامي/ة ) وذلك وفقاً لما يلي :

أولاً: وظيفة محامي/ة ( كلا الجنسين )

المؤهلات والخبرات المطلوبة/

• الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو الشريعة والقانون.

• مزاولة مهنة المحاماة شرعي ونظامي سارية المفعول.

• دورات تدريبية في العنف المبني على النوع الاجتماعي والقضايا المتعلقة بالمرأة

• خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال العمل القانوني في المؤسسات الأهلية

•ساعات العمل المطلوبة/  45 ساعة عمل أسبوعياً

المهام المطلوبة

• تقديم خدمات العون القانوني للأطفال والنساء والفتيات ضحايا والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتسهيل حصول هذه الحالات على خدمات متكاملة

• المساهمة في تطوير الخطة الاستراتيجية للجمعية وخطة العمل السنوية لبرنامج الحماية.

• استقبال ودعم جميع الحالات المحولة لها من قبل أعضاء الفريق، ووضع خطة لإدارة الحالة بمشاركة مع مديرة الحالة والأخصائية النفسية والأخصائي/ة الاجتماعي/ة.

• إدارة ومتابعة الحالات والعمل على إحالة الحالات التي بحاجة لتمثيل قضائي للجهات المختصة حسب الحاجة.

• المشاركة في تنفيذ جلسات توعية قانونية للفئات المستهدفة.

• التنسيق مع المؤسسات الأخرى العاملة في المجال بما يضمن التكامل وتبادل الخبرات.

• المشاركة في الاجتماعات ووضع خطط العمل.

• استخدام وتعبئة النماذج الخاصة بدليل الاجراءات الموحدة SOPs للتعامل مع الأطفال والنساء الخاص بجمعية العودة الصحية والمجتمعية.

• الاشراف على الالتزام بسياسات جمعية العودة الصحية والمجتمعية المتعلقة بحماية الطفل وحماية النساء.

• المشاركة في تقييم نتائج برنامج الحماية من حيث قياس الأثر والتغيير على الفئات المستهدفة والمجتمع بشكل عام.

• توثيق الدروس المستفادة وقصص النجاح.

• كتابة التقارير تقدم العمل الشهرية والنصف سنوية والسنوية إلى جانب تقارير الأنشطة.

• القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.

• تمثيل جمعية العودة الصحية والمجتمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

• المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في البرنامج وجمعية العودة الصحية والمجتمعية.

• القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل مدير المركز الصحي والمجتمعي

ثانياً:  وظيفة مديرة حالة

المؤهلات  والخبرات والمهارات المطلوبة /

• الدرجة الجامعية الأولى في علم النفس/الارشاد النفسي أو ما يعادله.

• يفضل الحاصلات على درجة الماجستير في علم النفس/الارشاد النفسي.

• دورة تدريبية في مجال إدارة الحالة ودليل الإجراءات الوطني في مجال إدارة الحالة.

• دورات تدريبية في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي

• خبرة عامين على الأقل في مجال إدارة الحالة في المؤسسات الأهلية بقطاعي حماية المرأة وحماية الطفل.

• أن تكون لدى المتقدمة خبرة في استخدام النظام الالكتروني الخاص بقطاع حماية الطفولة.

• أن تكون لدى المتقدمة خبرة في استخدام نظام Sops الوطني الخاص بقطاع حماية المرأة

• إجادة استخدام البرامج المحوسبة

• إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة وقراءة.

• مهارات الاتصال الفعال والكتابة والتحليل والتفكير الابداعي

• فن المحادثة والتقديم

• مهارات كتابة التقارير

• العمل ضمن فريق

•ساعات العمل المطلوبة/  45 ساعة عمل أسبوعياً

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف أعلاه من خلال الرابط التالي:

http://hr.accessline.ps/public/7/applicants

- ينتهى التسجيل بتاريخ 31/5/2023

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