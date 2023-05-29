وظائف شاغرة في شركة مانيلا للتجارة العامة بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة مانيلا للتجارة العامة والمتخصصة في استيراد و تسويق الادوات الصحية و السباكة تعلن فيه عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة لقسم المبيعات بالشركة حسب ما هو موضح ادناه، للعمل في مقرها الكائن في مدينة غزة.
الوظائف المطلوبة
أولاً: وظيفة مشرف مبيعات، حسب المواصفات التالية:
- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى - البكالوريوس في تخصص له علاقة.
- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.
- لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في عمليات توزيع الادوات الصحية و السباكة.
- لديه المهارات اللازمة للتخطيط و المتابعة.
- اتقان العمل على الحاسوب و برامجه.
- لديه رخصة قيادة تجاري.
ثانياً: وظيفة مندوب مبيعات, حسب المواصفات التالية:
- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى - البكالوريوس في الهندسة او تخصص له علاقة.
- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.
- لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل بمجال الادوات الصحية و السباكة و الانشاءات.
- مهارة في الاتصال و التواصل و بناء العلاقات.
ثالثاً: وظيفة موزع، حسب المواصفات التالية:
- يحمل درجة الدبلوم كحد ادنى في احد التخصصات ذات العلاقة.
- لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عمليات التوزيع والمبيعات لمناطق قطاع غزة و خاصة في مجال الادوات الصحية و السباكة.
- معرفة جيدة في مجال السباكة و الانشاءات.
- يحمل رخصة قيادة تجاري.
- لا يزيد عمره عن 30 عام
طريقة التسجيل
- من يجد في نفسه الكفاءة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد الموافق 10/06/2023.