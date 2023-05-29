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وظائف شاغرة في شركة مانيلا للتجارة العامة بغزة

29 مايو 2023 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة مانيلا للتجارة العامة والمتخصصة في استيراد و تسويق الادوات الصحية و السباكة تعلن فيه عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة لقسم المبيعات بالشركة حسب ما هو موضح ادناه، للعمل في مقرها الكائن في مدينة غزة.

الوظائف المطلوبة

أولاً: وظيفة مشرف مبيعات، حسب المواصفات التالية:

- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى - البكالوريوس في تخصص له علاقة.

- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

- لديه خبرة لا تقل عن  عشر سنوات في عمليات توزيع الادوات الصحية و السباكة.

- لديه المهارات اللازمة للتخطيط و المتابعة.

- اتقان العمل على الحاسوب و برامجه.

- لديه رخصة قيادة تجاري.

ثانياً: وظيفة مندوب مبيعات, حسب المواصفات التالية:

- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى - البكالوريوس في الهندسة او تخصص له علاقة.

- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

- لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل بمجال الادوات الصحية و السباكة  و الانشاءات.

- مهارة في الاتصال و التواصل و بناء العلاقات.

ثالثاً: وظيفة موزع، حسب المواصفات التالية:

- يحمل درجة الدبلوم كحد ادنى في احد التخصصات ذات العلاقة.

- لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عمليات التوزيع والمبيعات لمناطق قطاع غزة و خاصة في مجال الادوات الصحية و السباكة.

- معرفة جيدة في مجال السباكة و الانشاءات.

- يحمل رخصة قيادة تجاري.

- لا يزيد عمره عن 30 عام

طريقة التسجيل

- من يجد في نفسه الكفاءة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد الموافق 10/06/2023.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
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