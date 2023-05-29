الإعلام العبري: تشكيل لوبي جديد لفرض السيادة على "الأقصى"

كشف الإعلام العبري عن تشكيل لوبي جديد في برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) لفرض السيادة على المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن أعضاء في الكنيست يطلقون، اليوم الإثنين، لوبي جديد، تحت اسم (من أجل حرية اليهود في جبل الهيكل) "المسجد الأقصى"، بهدف السعي لفرض السيادة الكاملة عليه.

من جهته، تقول صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: إن "اللوبي سيناقش أهمية الحرم القدسي في الصهيونية ومكانته في الوجود الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن الغرض من هذا اللوبي هو الترويج (لحرم الهيكل) المزعوم والذي يسعون إلى إقامته مكان المسجد الأقصى، والترويج كذلك لعلاقة هيكلهم المزعوم باليهود، كما يهدف إلى زيادة عدد المقتحمين للأقصى وتعريفهم بأهمية هذه الخطوات.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مجموعات ضغط في الكنيست من أجل محاولة فرض السيادة على الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين