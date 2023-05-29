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شهيد متأثّرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

29 مايو 2023 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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الأسير المحرر أشرف محمد إبراهيم

أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مستشفى الرازي إن الشهيد هو الأسير المحرَّر أشرف محمد إبراهيم، (37 عاماً) وقد أصيب برصاصتين في الصدر والبطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين فجر اليوم.

وأصيب ثمانية مواطنين، فجر اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات عنيفة.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقت 6 مواطنين.

والشهيد إبراهيم بحسب مصادر محلية هو ضابط في مخابرات السلطة الفلسطينية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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