"الغصين" يتحدَّث عن آخر مستجدات تصاريح العمل وأعدادها الفاعلة

قال وكيل وزارة العمل بغزة، إيهاب الغصين، إن 11 ألف عامل من غزة، بات لهم تصاريح عمل سارية المفعول بالداخل المحتل من أصل 140 ألف مسجَّل على رابط الوزارة ولا يوجد أي استثناء أو محاباة لأي مواطن.

وأضاف الغصين في تصريحات لإذاعة الأقصى اليوم الإثنين: 18.500 تصريح عمل ساري المفعول من بينها 11 ألف عن طريق وزارة العمل.

وذكر أن اللون الأخضر لقبول أسماء العمَّال المسجَّلة، يُغير إلى اللون الأسود يتم عند ترشيح الاسم للشؤون المدينة.

ونفى وجود أي واسطة أو استثناء في تصاريح العمل، وأن أي حالة تستفيد عن طريق الوزارة تتم حسب النظام والترتيب، مضيفا: أتحدَّى إذا استفاد أي مواطن خارج معايير الوزارة سأعلن استقالتي".

وقال: "بعد ترشيح الأسماء للشؤون المدنية ليس لنا بعد ذلك أي علاقة ولا رفض بسبب انتهاء الكوتة"، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة ترشيح الأسماء والأولوية للمسجّلين حتى أقل من 60 عاماً.

ونوَّه إلى أن الشؤون المدنية تبلغ وزارته عن الترشيح في ذات اليوم وهي من تحدّد الموعد والعدد وليس لدينا أي معلومات بالخصوص.

ولفت الغصين إلى أنه لم يتم ترشيح أسماء جديدة منذ التحديث الأخير ونتوقع خلال شهر يتم ترشيح أسماء جديدة.

وأكد على أن وزارته لن تسمح بترشيح أي متقاعد أو موظف 2005 من خلال الوزارة.

وحول سجلات 2019 و2020 قال إنه تمَّ اعطاؤها أولوية وترشيح جميع الأسماء بلا استثناء، مشيرًا إلى أن الموظف الذي يعمل في مؤسسات خاصة غير حكومية يحق له الترشيح ويتم تنزيله درجتين.

وأكد أن تصريح المُشغل هو أمر واقع نتعامل معه ودورنا أن نحذّر المواطن من الابتزاز، منوهًا إلى أن 1800 شخص لديهم تصاريح مُشغِل.

ونوَّه إلى أن التسجيل حاليّاً مغلق بشكل كامل وأي مواطن لديه مشكلة في التسجيل سببها الوزارة يتمّ حلها وإدخاله التسجيل.

المصدر / فلسطين أون لاين