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الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي المغير شرق رام الله لليوم الـ17

29 مايو 2023 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغلق مدخل قرية المغيّر - أرشيف

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية، لليوم السابع عشر على التوالي.

وأفادت مصادر محلية خلال تصريحات صحفية، بأن "قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

يُذكر أن قرية المغيّر تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال.

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ويوم أمس أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه شابين، كانا قرب الشارع الرئيسي المحاذي للقرية، ما أدى لإصابة أحدهم في الفخذ والصدر، ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب الآخر وهو بشار أبو عليا (18 عاما)، في الكتف والقدم وحالته مستقرة، قبل أن تعتقله.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #رام الله #قرية المغيّر

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