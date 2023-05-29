إصابات في حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرّقة بالضفة الغربية

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر، فجر وصباح الإثنين، خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرّقة من الضفة الغربية.

وفي جنين، أصيب ما لا يقل عن 5 مواطنين، أحدهم وصفت حالته بالخطيرة بعد أن أصيب في الصدر، فيما اعتقل 6 بعد عملية استهدفت عدَّة مناطق بالمدينة.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال عدَّة أحياء، واستولت على عمارات لساعات، وسط اشتباكات مع مجموعات المقاومة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ وليد عارف جلامنة، ونجليه صهيب وقتيبة، ونورس تركمان غوادرة، وحسن حردان، وإبراهيم هصيص.

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وفي نابلس، أصيب 15 مواطنًا بالاختناق بالغاز بعد مواجهات في مخيم عسكر، عقب اقتحامه من قِبل قوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام المدينة يوسف منصور، والمحرّر سامر عابد، والمحرّر أحمد الأقرع.

وفي طوباس، اعتقلت الشاب خالد عماد بني عودة بعد مداهمة منزله في طوباس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المحرّر محمد نوح هريش، وشقيقه المحرّر محمود، من بلدة بيتونيا، فيما اعتقل المحرّر محمد صالح من دير أبو مشعل، فيما اعتقل الفتى علي أبو شهاب بعد مداهمة منزل عائلته في قلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين