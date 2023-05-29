7 محترفين في القائمة الأولية لمنتخب مصر

القاهرة/ فلسطين اون لاين:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين بالخارج، استعداداً لمعسكر يونيو/حزيران المقبل.

وضمت القائمة 7 لاعبين، هم: محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي وسام مرسي.

ويخوض المنتخب مباراتين في معسكر يونيو، الأولي يوم 14 أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، قبل أن يلتقي جنوب السودان وديا باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يملك في رصيده 9 نقاط من 3 انتصارات، خلال 4 مباريات خاضها بالتصفيات، حيث فاز على غينيا ومالاوي (مرتين) بينما انهزم أمام إثيوبيا.