أول فريق يبدأ الاعداد للموسم الجديد في غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

بدأ فريق نادي الجلاء الإعداد للموسم الرياضي الجديد تحت قيادة المدرب المخضرم غسان البلعاوي، استعدادا للمشاركة في بطولة دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال.

وتنطلق البطولة يوم 21 أغسطس، ويشارك فيها 16 فريقا، 7 منهم ينشطون في فرع غزة والشمال، ويصعد فريق واحد عن كل فرع فقط.

وخاض الجلاء عدة تدريبات الأسبوع الماضي على ملعب الزيتون البلدي جنوب مدينة غزة، حيث استغل البلعاوي التدريبات لمشاهدة مستوى اللاعبين عن قرب، قبل إقرار القائمة النهائية التي سيتم قيدها باتحاد كرة القدم.

وتعاقد الجلاء مع لاعب خط الوسط المخضرم حازم قفه، والمدافع عاصف الكتناني، كما دخل في مفاوضات مع نادي نماء لاستعارة عدد من لاعبيه الصاعدين.

ووافق مجلس إدارة الجلاء على تشكيلة الجهاز الفني الجديد، الذي يضم غسان البلعاوي مديرا فنيا، ورأفت ريحان مدربا عاما، ومحمود عفانة مدربا لحراس المرمى، وإسماعيل الهرش معالجا.

ويتطلع الجلاء لبناء فريق للمستقبل، بعد التعاقد مع البلعاوي لمدة خمسة مواسم، على أمل تجهيز فريق ينافس على البطولات الرسمية مستقبلاً.