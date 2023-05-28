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رد كريم بنزيمة على العرض الأول من الاتحاد السعودي

28 مايو 2023 . الساعة 23:57 بتوقيت القدس
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رد كريم بنزيمة على العرض الأول من الاتحاد السعودي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي اتحاد جدة السعودي تقدم بعرضه الأول لضم المهاجم الدولي الفرنسي، كريم بنزيما، في الميركاتو الصيفي القادم، لكن الأخير رفض العرض.

ويسيطر الغموض على مستقبل بنزيما الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، دون توصل الطرفين إلى اتفاق من أجل التجديد.

وقال الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، رودي غاليتي، إن الاتحاد بطل الدوري السعودي هذا الموسم أرسل عرضه الأول للتعاقد مع بنزيما.

وأضاف غاليتي أن صاحب الكرة الذهبية 2022 رفض عرض الاتحاد بسبب رغبته في تمديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر على الأقل، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تشهد تطورات في الأسابيع المقبلة.

يأتي هذا على الرغم من تأكيد، أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، أن الفريق لا يفكر في ضم بنزيما لأنه يملك الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وشارك بنزيما، البالغ من العمر 35 عامًا، في 42 مباراة في مختلف المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم، واستطاع خلالها تسجيل 30 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة وأسهم في تتويج الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا.

المصدر / فلسطين اونلاين
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