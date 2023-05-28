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هل ينتقل فيرمينو إلى ريال مدريد؟

28 مايو 2023 . الساعة 23:37 بتوقيت القدس
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هل ينتقل فيرمينو إلى ريال مدريد؟

كشف الصحفي الإيطالي الشهير والمختص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني وضع البرازيلي روبرتو فيرمينو ضمن قائمة اهتماماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال رومانو في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيرمينو بات ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد في ضمهم في الميركاتو القادم، لا وجود لمفاوضات بين الطرفين حاليًا؛ لكن مسؤولي النادي الملكي تداولوا اسم "بوبي" فيما بينهم".

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير أن فيرمينو، الذي ينتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، يأتي ضمن قائمة من 4 أو 5 مهاجمين يدرس ريال مدريد التعاقد مع أحدهم في الصيف.

ويبحث ريال مدريد عن التعاقد مع مهاجم جديد لمساعدة كريم بنزيما في أداء المهام الهجومية بتشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويبدو أنه سيلجأ لخيار التعاقد مع لاعبين أحرار أو بأسعار مقبولة، بعدما أكدت التقارير حسمه لصفقة الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام مقابل 120 مليون يورو.

ويقضي فيرمينو (31 عامًا) موسمه الثامن على التوالي لاعبًا في صفوف ليفربول، وخلال 361 مباراة خاضها برفقة "الريدز"، تمكن النجم السابق لهوفنهايم الألماني من تسجيل 110 أهداف، وتقديم 79 تمريرة حاسمة.

وتُوّج المهاجم البرازيلي بصحبة ليفربول بجميع الألقاب الممكنة (لقب واحد في كل من بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ودرع الاتحاد الإنجليزي "الدرع الخيرية سابقًا"، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية).

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ليفربول #ريال مدريد #فيرمينو

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