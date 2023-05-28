البردويل يعلق على فوز أردوغان: فلسطين لن يحررها إلا رجالها

قال عضو المكتب السياسي بحركة "حماس" د. صلاح البردويل، إن ما حدث في تركيا عرس ديموقراطي حضاري، عرض كل طرف فيه بضاعته الفكرية والسياسية والأخلاقية، فكان لكل أنصار أيدوه عن قناعة أو نكاية في الطرف الآخر أو حبا بدون حسابات.

وأضاف: "في النهاية فاز أردوغان وفازت معه قيمه وأخلاقه وتوجهاته السياسية والقيمية، وتبوأ مكانته التي استحقها في وطنه وفي قلوب أنصاره وفي نظام دولته الذي يشمل كل شعبه ولا شك أنه تسلل الى قلوب من توسموا فيه الخير للاسلام والمسلمين وللانسانية، وبالتأكيد الى قلوب المظلومين في فلسطين الذين يتوقون إلى نصير من بين زعماء هذه الأمة".

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وأكد البردويل بتغريدة على تويتر، على ضرورة التفريق بين الفرح القلبي وبين رفع سقف الآمال، قائلا: "أمام الرجل من المشاكل الاقتصادية والسياسية والداخلية ما يستهلك معظم جهده، قبل أن يتحرك لنصرة فلسطين عسكريا أو ماليا".

وتابع: "أعانه الله على حمله وليس أمامنا سوى الاستعانة بالله أولا ثم الاعتماد على أنفسنا ومقاومتنا ثانيا".

وأكمل البردويل: "ففلسطين لن يحررها إلا رجالها أبناء الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم من أبناء بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فهم معيار الشرف والفوز، وهنيئا لكل من لحق بهم أو شاركهم، و لا أحد يمنحهم مكانتهم إلا الذي خلقهم وأعانهم على جهاد عدوهم".

المصدر / فلسطين أون لاين