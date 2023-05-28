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أردوغان: أبواب "قرن تركيا" فُتحت مع هذه الانتخابات

28 مايو 2023 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن أبواب رؤية "قرن تركيا" فُتحت تماما مع تقدمه على منافسه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، أمام منزله في منطقة قصقلي بإسطنبول، بعد تقدمه في الانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح تحالف المعارضة كمال قليجدار أوغلو.

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وأوضح أردوغان أن نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا.

وأضاف أن الفائز في هذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركي.

وتابع: "قلنا سابقا إننا سنفوز فوزا لن يخسر فيه أحد لذا فإن الفائز الوحيد اليوم هو تركيا".

وأردف: "أتممنا الجولة الثانية من الانتخابات بالفوز بفضل دعم شعبنا، أشكر شعبنا الذي جعلنا نعيش فرحة عيد الديمقراطية بين عيدين دينيين، كما أشكر كل من أوكل إلينا مهمة قيادة البلاد خمس سنوات إضافية".

المصدر / الأناضول
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#تركيا #أردوغان #انتخابات

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