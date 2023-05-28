الفيصلي والوحدات يفتتحان النسخة الثانية من بطولة القدس والكرامة

غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق غدًا منافسات بطولة القدس والكرامة بلقاء القمة الذي يجمع الفيصلي والوحدات، الذي يجمعهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني في نصف نهائي البطولة.

وخاض فريقا الفيصلي والوحدات تدريباتهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني ظهر اليوم تحضيرًا للمباراة المرتقبة، والذي سبقه مؤتمر صحفي لمدربي الفرق المشاركة في البطولة.

وأشاد جمال أبو عابد المدير الفني للفيصلي بالحفاوة والاستقبال الذي حظي به وفد الفريق، خاصة وأنّ البطولة تحمل اسمًا عزيزًا على قلوب الشعب الأردني، مشيرًا إلى أنّ المشاركة في البطولة تُمثّل تعزيز للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وتأكيد على دعم الأردن للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنّ الكرة الأردنية سبّاقة في التواجد على أرض المحبة والسلام، وتحديدًا في هذه البطولة التي ستتم بالأخوية والودية بين الفرق المشاركة، معربًا عن أمله بأن يلقى الأداء رضى الجماهير الأردنية والفلسطينية.

بدوره، أبدى البوسني داركو نيستروفيتش المدير الفني للوحدات عن سعادته بالتواجد للمرة الأولى على أرض فلسطين، مؤكدًا على صعوبة مباراة فريقه أمام الفيصلي رغم أنها تقام في بطولة ودية إلا أنها ستحمل طابع الندية والمنافسة داخل المستطيل.

وأشاد نيستروفيتش بمستوى اللاعبين الفلسطينيين بعد الفترة التي أشرف فيها على فريق كاظمة الكويتي والذي كان يضم في صفوفه اللاعب الفلسطيني ميشيل تيرمانيني، بالإضافة للمحترف زيد القنبر المنضم حديثًا للوحدات قادمًا من جبل المكبر.

وفي نفس السياق، قال سمير عيسى المدير الفني لجبل المكبر إنّ فريقه ليس بالجاهزية التامة نظرًا لانتهاء الموسم منذ شهر ونصف، مؤكدًا على أنّ الفريق سيُحاول الظهور بالشكل الذي يليق بقيمة بطل دوري المحترفين.

ودعا عيسى للاستمرار في تنظيم البطولة بشكل سنوي وزيادة الفرق المشاركة فيها.

من جانبه، تمنّى عمار سلمان المدير الفني لهلال القدس أن تحظى البطولة بالحضور الجماهيري الذي سيكون له دور في إظهار البطولة بالشكل المميز، مؤكدًا على أنّ فريقه فخور بأن يكون حاضرًا في بطولة تحمل اسم القدس.

وأوضح سلمان أنّ فريقه رغم عدم اكتمال جاهزيته لكنه سيظهر بشكل مميز في ظل اعتماده على مجموعة من اللاعبين الصغار الذين سيكون لهم دور هام في مستقبل كرة القدم الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين