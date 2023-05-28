نجم شباب رفح يحسم موقفه النهائي

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي شباب رفح عن توصله لاتفاق مع لاعبه عبد الله قفة للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، بعد أيام من إعلان اللاعب من انهاء ارتباطه مع شباب رفح.

وجاء اتفاق الأزرق الرفحي مع قفة في ظل رغبة العديد من الأندية التعاقد مع اللاعب، حيث أبدى خدمات رفح رغبة قوية في التعاقد معه لتعويض فترة الغياب الطويلة لنجمه جهاد أبو رياش الذي خضع لجراحة للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي.

وعلى الرغم من تأخر شباب رفح في تجديد عقد قفة بسبب الانشغال في انتخابات مجلس إدارة النادي، إلا أنه نجح في إقناع اللاعب بالبقاء في الموسم المقبل بناء على توصية الكابتن خالد أبو كويك المدير الفني للفريق.

ويسعى شباب رفح لترتيب أوضاع الفريق بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الإدارة يوم الجمعة المقبل، في ظل ضبابية الرؤية التي يمر بها بعد تلميح النجم طارق أبو غنيمة بالرحيل عن الفريق.

وسبق لقفة اللعب مع خدمات خانيونس وظهر بشكل لافت للأنظار معه في دوري الدرجة الأولى، لينضم في الموسم الماضي لشباب رفح الذي قدم معه مستويات قوية رغم غيابه عن غالبية مباريات مرحلة الإياب بسبب الإصابة التي عانى منها.

المصدر / فلسطين أون لاين