المجلس التشريعي الفلسطيني يهنئ تركيا بنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

هنأت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني جمهورية تركيا بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة التركية.

وقال د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة: "نتقدم باسم شعبنا الفلسطيني بخالص التهاني والتبريكات من الشّعب التركي الشّقيق بمناسبة انجاز هذا العرس الديمقراطي ونجاح الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة، والتي عكست حضارية الشعب التركي وإرادته الحرة في ظل التحديات الداخلية والخارجية".

وأضاف: "نتوجه ببالغ التهنئة إلى الرئيس رجب طيّب أردوغان بمناسبة انتخابه رئيساً لتركيا، وتجديد ثقة الشعب التركي به، داعين لمواصلة الجمهورية التركية بقيادته مواقفها التاريخية الأصيلة في نصرة قضايا الأمة العادلة وفي مقدمتها فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك".

وتابع بحر: "كلنا ثقةٌ أنّ النجاح الكبير في هذه الانتخابات، سيكون بمثابة انطلاقة جديدة نحو المزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعب التركي الشقيق، وتعزيز الموقع الريادي لتركيا على مستوى الأمة الاسلامية والعالم".

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز أواصر العلاقات البرلمانية مع البرلمان التركي لدعم الحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين