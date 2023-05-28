مفاجأة: أسينسيو يقترب من الانتقال لفريق عربي بعد مغادرة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية قطرية أنّ الدولي الإسباني ونجم نادي ريال مدريد، ماركو أسينسيو، بات قريبًا من الانتقال لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، الصيف المقبل.



وينتهي عقد أسينسيو مع العملاق الإسباني، بنهاية الموسم الحالي، دون توصل الطرفين إلى اتفاق من أجل تجديده، وسط امتلاكه عددًا من العروض في الفترة الحالية.



وأكد الإعلامي القطري، عبد العزيز بن عمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنّ ماركو أسينسيو تلقى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي، وتحديدًا من نادي الشباب الأقرب لضم اللاعب في الصيف.



وتابع الإعلامي في تغريدته، أنّ المملكة العربية السعودية لديها مشروع كبير وهو ملف كأس العالم 2030، وأغلب اللاعبين العالميين أصبحوا منفتحين لفكرة الانتقال خصوصًا بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي.



وكانت معلومات صحفية سابقة قد قالت إنّ أسينسيو دخل في مفاوضات متقدمة للانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية الموسم المقبل، مما يزيد الغموض حول مستقبل اللاعب سواء بالرحيل إلى فرنسا أو خوض تجربة اللعب بالمملكة العربية السعودية.



جدير بالذكر أنّ ماركو أسينسيو، انضم إلى نادي ريال مدريد موسم 2016-2017، حيث أمضى الجناح الدولي مع العملاق الإسباني سبع سنوات، فاز خلالها بـ17 لقبًا مع الفريق الأبيض.

المصدر / فلسطين اونلاين