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في أول خطاب بعد الفوز.. أردوغان: الشعب التركي هو الفائز بهذه الانتخابات

28 مايو 2023 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد أنصاره في إسطنبول بعد فوزه في جولة حاسمة من الانتخابات الرئاسية تقدم فيها على منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال أردوغان لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في منطقة إسكودار بمدينة إسطنبول، "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

وأضاف "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

واعتبر أردوغان أن الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات.

وقال الرئيس التركي: أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات.

وحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

 

المصدر / وكالات
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#تركيا #الانتخابات التركية #الرئيس رجب طيب أردوغان

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