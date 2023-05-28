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عمليتا إطلاق نار تستهدفان مستوطنتين بجنين

28 مايو 2023 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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المقاومون يستهدفون مستوطنات الاحتلال المنتشرة في الضفة الغربية (صورة أرشيفية)

نفذ مقاومون فلسطينيون اليوم الأحد عمليتي إطلاق نار في جنين، وتسببت إحداها بأضرار في وحدة استيطانية بمستوطنة "جان نير".

واستهدف مقاومون مستوطنة "جان نير" بصليات كثيفة من الرصاص، أدت إلى وقوع إصابات في وحدة استيطانية، فيما شرعت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط وبحث عن المنفذين.

ووقعت عملية إطلاق نار أخرى في محيط مستوطنة "دوتان" بجنين، واستنفر جيش الاحتلال قواته في أعقاب العمليتين، وذلك بعد انسحاب المنفذين بسلام.

وحلقت طائرات مروحية تابعة لجيش الاحتلال باتجاه مستوطنة "جان نير" شمال جنين، عقب عمليات البحث عن المنفذين.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 12 مستوطناً وجندياً، بينما استشهد 3 مواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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