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حماس تهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

28 مايو 2023 . الساعة 19:37 بتوقيت القدس
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هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله مجدداً ثقة الشعب التركي الشقيق، "لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار".

كما هنأت حماس في بيان مساء اليوم "الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية".

وقالت حماس: "إننا نتطلع أن يكون هذا الفوز التاريخي للرئيس أردوغان محطة انطلاقة جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والإسلامية ومكانتها الإقليمية والدولية، ونصرة المظلومين والقضايا العادلة حول العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوّة بين الشعبين التركي والفلسطيني".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الرئيس التركي رجب طيب أردوغان #انتخابات الرئاسة التركية

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