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تفاصيل إصابة ريكو حارس باريس سان جيرمان

28 مايو 2023 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
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تفاصيل إصابة ريكو حارس باريس سان جيرمان

يقبع حارس المرمى البديل لباريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني سيرجيو ريكو، في حالة "حرجة" بعد تعرّضه لحادثة ركوب خيل، بحسب ما أكد النادي الباريسي الأحد.

وكان الإسباني البالغ 29 عاماً على مقاعد البدلاء مع باريس سان جرمان الذي حقق لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1، قبل أن يتوجه إلى إسبانيا حيث وقع الحادث في إل روسيو.

وقال متحدث باسم النادي الفرنسي "إنه في حالة حرجة"، بينما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه "مستقر".

ونُقل ريكو بمروحية إلى مستشفى "فيرغن ديل روسيو" في إشبيلية، حيث وُضع على أجهزة الإنعاش، وفقاً لقناة "كانال سور" المحلية ووكالة الأنباء الإسبانية "ايفي"، نقلاً عن مصادر طبية.

وكتب نادي إشبيلية الذي لعب له ريكو سابقاً، عبر حسابه على تويتر "نتمنى لك القوة والشفاء السريع".

وفاز ريكو المولود في إشبيلية، بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق مسقط رأسه، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2019.

ثم انتقل حارس المرمى إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة في العام 2019 أيضاً، قبل أن يصبح الانتقال رسمياً في 2020.

أُعير ريكو من الجانب الفرنسي إلى ريال مايوركا الإسباني في كانون الثاني/يناير 2022، قبل أن يعود إلى سان جرمان في الموسم الحالي.

لعب 24 مباراة مع باريس سان جرمان، وخاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإسباني.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الدوري الفرنسي #باريس سان جيرمان #ريكو

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