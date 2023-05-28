تأجيل محاكمة المتهمين بقتل نزار بنات

أجّلت المحكمة الخاصة العسكرية في مدينة رام الله، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 14 ضابطًا وعنصرًا من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة بالضفة الغربية، والمتهمين بقتل الناشط السياسي، المرشح للانتخابات التشريعية الملغاة، الشهيد نزار بنات في حزيران/يونيو 2021.

وعُقدت الجلسة بحضور كامل الهيئة الحاكمة؛ ممثلي النيابة العسكرية، والمتهمين الأربعة عشر ووكيل الدفاع، كما حضرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الجلسة كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة، إضافة لحضور ممثلي المؤسسات المحلية والدولية، والسفارات الأجنبية.

وطلب وكيل الدفاع خلال الجلسة دعوة الشاهد (و.ن) من مرتبات المباحث العامة في رام الله، مصطحبًا معه إفادة حسين بنات ابن عم نزار، المأخوذة من قبله، والتي تتعلق ببراءة المتهم الأول على حد قوله. علمًا أنّ حسين بنات هو شاهد رئيسي على حادثة اغتيال بنات، وهو معتقل حاليًّا في سجون الاحتلال.

ودعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لحضور الجلسات المقبلة، "لضمان سيرها بشكل عادل ودون تباطؤ".

المصدر / فلسطين أون لاين