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عودة غرناطة ولاس بالماس للدوري الإسباني

28 مايو 2023 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
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عودة غرناطة ولاس بالماس للدوري الإسباني

عاد غرناطة الى دوري الدرجة الاولى الاسبانية في كرة القدم الموسم المقبل بعد أن توج السبت بطلا للدرجة الثانية بفوزه على ليغانيس 2-0 في المرحلة 42 الاخيرة.

كما حجز لاس بالماس بطاقته الى "لا ليغا 1" الموسم المقبل بتعادله السلبي مع ألافيس منهيا الموسم بفارق ثلاث نقاط عن غرناطة.

أما ليفانتي الذي حل ثالثًا بفوز متأخر على ريال أوفييدو فسيخوض التصفيات "بلاي أوف" الى جانب ألافيس وايبار وألباسيتي لتحديد هوية آخر فريق سيصعد الى دوري الاضواء.

وسيعود غرناطة الى دوري النخبة بعد موسم واحد في الدرجة الثانية، أما لاس بالماس فيعود بعد غياب خمسة مواسم.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الدوري الإسباني #لاس بالماس #غرناطة

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