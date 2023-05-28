"العمل الحكومي" و"التغيير والإصلاح" يبحثان عدة قضايا

عقدت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعاً هاماً مع رئيس وأركان لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، لمناقشة ومتابعة عدة قضايا.

وحضر الاجتماع رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس ونائبه محمد هاشم الفرا وأمين عام مجلس الوزراء سهيل مدوخ، ووكلاء عدد من الوزارات، وذلك بمقر المجلس التشريعي بغزة اليوم الأحد بحضور رئيس ونواب الكتلة.

وهدف الاجتماع الى متابعة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطنين وطبيعة عمل وأداء الوزارات في قطاع غزة لا سيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية.

وأوضح مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح أنه تم خلال اللقاء توجيه عدد من الاستفسارات والمتابعات والملاحظات حول قضايا تتعلق بالشأن العام كالترقيات و الموظفين، و ملف تسجيل أراضي المالية والمندوب في الطابو، وملف الجمعيات في قطاع غزة وقضايا أخرى.

بدوره استعرض الدعليس طبيعة سير العمل في الوزارات وأبرز التحديات والمعيقات التي تواجه العمل الحكومي على صعيد ضمان استمرار الخدمة الحكومية للمواطن وضمان وتطبيق القوانين الصادرة من المجلس التشريعي باعتبارها ناظم رئيسي لتسيير الحياة العامة.

وأكد أن الخدمات الحكومية في قطاع غزة تشهد نقلة نوعية للأفضل بما يحقق رضا المواطن الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين