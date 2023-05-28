فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"تشجيع الاستثمار" تعلن موعد بدء التسجيل للمشاريع الصغيرة

#لن_يقسَّم.. وسم يتفاعل على منصَّات التواصل لمواجهة اقتحامات المستوطنين للأقصى

"المؤتمر الشعبي" يدعو لإجراء انتخابات المجلس الوطني على أسس ديمقراطية

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري لأربعة مقدسيّين بينهم فتاة

مطلوب موظفين للعمل في شركة الأصيل للألومنيوم

غزة.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح الإثنين 29 مايو 2023

رئيس مجلس طلبة النجاح عمر ساري: سنفعّل دور الجامعة الوطني ولن توقفنا التحدّيات

"أحمد وحسن" عبدالله.. مُصابا بالتوحد دمر الاحتلال "المتنفس الوحيد" لهم

أبو محفوظ: مؤتمر فلسطينيي أوروبا إنجاز وطني مهم في التأكيد على حق العودة

مجموعة حقوقية: السلطة تحاكم عمدًا قتلة نزار بنات في يوم عطلة المؤسسات الحقوقية

"تشجيع الاستثمار" تعلن موعد بدء التسجيل للمشاريع الصغيرة

28 مايو 2023 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
...

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن موعد بدء التسجيل لتمويل المشاريع الصغيرة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن فتح باب استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن سيبدأ من الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن المشاريع تشمل القطاعات الزراعية، الصناعية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي.

وطالبت الهيئة الراغبين بالاستفادة من قرض التمويل زيارة الموقع الالكتروني http://www.ipa.ps للاطلاع على الشروط الخاصة بالمشاريع والأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم المشروع.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #وزارة الاقتصاد #هيئة تشجيع الاستثمار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة