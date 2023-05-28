"المؤتمر الشعبي" يدعو لإجراء انتخابات المجلس الوطني على أسس ديمقراطية

وجه المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون دعوة وطنية لأن يكون العام الستين من عمر منظمة التحرير الفلسطينية "عام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني".

وأهاب المؤتمر الشعبي خلال مؤتمر صحفي عقد بالتزامن في مقر تلفزيون "وطن" برام الله ومقر الهيئة الدولية "حشد" بغزة ظهر اليوم الاثنين، بأبناء شعبنا رفع الصوت عالياً والالتفاف حول شعار "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها بانضمام كافة مكوناتنا الوطنية المقاومة والتمسك بها وتعزيز مكانتها كممثل شرعي لشعبنا الفلسطيني ".

ودعا إلى اجراء انتخابات فورية للمجلس الوطني الفلسطيني ليعيد للمنظمة دورها ويعزز شرعيتها و تمثيلها وقيادتها للشعب الفلسطيني موحداً في مواجهة الاحتلال.

وقال المؤتمرون إن الفصائل الوطنية والإسلامية الرئيسة باستثناء حركة فتح وقعت على البيان الداعي لإجراء انتخابات المجلس الوطني.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن القوى السياسية والفعاليات الوطنية والمجتمعية المشاركة في المؤتمر:

اليوم الثامن والعشرون من أيار ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية التاسع والخمسين ، المنظمة التي قادت لعقود شعبنا مقدمة التضحيات الجسام لتكريسها قائدة للمقاومة والكفاح ، وممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

تحل الذكرى في وقت تعاني فيه المنظمة من تغييب لدورها النضالي والسياسي و تهميش لهيئاتها وغياب لمجلسها الوطني كأعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

‏ولا يتوقف الأمر عند حال المنظمة بل مازال الانقسام يعصف بالشعب الفلسطيني، في وقت تتزايد فيه المخاطر لتصفية حقوق شعبنا في العودة والحرية والاستقلال، حيث يواصل الاحتلال جرائمه بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا ، وتنتصب المقاومة الباسلة على امتداد الأرض الفلسطينية ، مكرسة خيار المقاومة الذي انطلقت منظمة التحرير الفلسطينية من أجله كطريق وحيد لانتزاع الحقوق وتحرير الارض.

هذا الوضع وهذه المخاطر والتحديات تحتم وتفرض توحيد الجهود لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، واستعادتها لدورها النضالي، من خلال العودة للشعب وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة كافة تجمعات الشعب الفلسطيني،

من هنا وفي هذه المناسبة فإننا نهيب بأبناء شعبنا أبناء منظمة التحرير الفلسطينية - باعتبار كل فلسطيني عضواً في المنظمة وفق ميثاقيها - رفع الصوت عالياً والالتفاف حول شعار " إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها بانضمام كافة مكوناتنا الوطنية المقاومة والتمسك بها وتعزيز مكانتها كممثل شرعي لشعبنا الفلسطيني" والدعوة الفورية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعيد للمنظمة دورها ويعزز شرعيتها و تمثيلها وقيادتها للشعب الفلسطيني موحداً في مواجهة الاحتلال.

وقد وافقت الفصائل والمكونات التالية على هذا النداء ووقعت عليه:

حركة المقاومة الإسلامية حماس

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة

الهيئة العليا لشؤون العشائر

التحالف الشعبي للتغيير

كتلة وطن للمستقلين

الحراك الوطني الديمقراطي

حراك طفح الكيل

جمعية أساتذة الجامعات - غزة

المصدر / فلسطين أون لاين