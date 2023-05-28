فلسطين أون لاين

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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأربعة مقدسيين بينهم فتاة

مطلوب موظفين للعمل في شركة الأصيل للألومنيوم

غزة.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح الإثنين 29 مايو 2023

رئيس مجلس طلبة النجاح عمر ساري: سنفعّل دور الجامعة الوطني ولن توقفنا التحدّيات

"أحمد وحسن" عبدالله.. مُصابا بالتوحد دمر الاحتلال "المتنفس الوحيد" لهم

أبو محفوظ: مؤتمر فلسطينيي أوروبا إنجاز وطني مهم في التأكيد على حق العودة

مجموعة حقوقية: السلطة تحاكم عمدًا قتلة نزار بنات في يوم عطلة المؤسسات الحقوقية

الناشطة جرَّار: انتهاكات الاحتلال رسَّخت قناعة المواجهة والمقاومة حتى التحرير

#لن_يقسَّم.. وسم يتفاعل على منصَّات التواصل لمواجهة اقتحامات المستوطنين للأقصى

وقفة جماهيرية في غزة إسنادًا للأسير المريض وليد دقة

مطلوب موظفين للعمل في شركة الأصيل للألومنيوم

28 مايو 2023 . الساعة 15:05 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

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