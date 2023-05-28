غزة.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح الإثنين 29 مايو 2023

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، ليوم غدٍ الإثنين 29 مايو 2023.

وذكرت في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (21/2023)، بالإضافة إلى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (21/2023).

ونبهت على المسافرين التواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت على أنه لن يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، موصية بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وشدّدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين