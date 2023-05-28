أبو محفوظ: مؤتمر فلسطينيي أوروبا العشرين إنجاز وطني مهم في التأكيد على حق العودة

أشاد هشام أبو محفوظ نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بنجاح فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا العشرين، الذي انعقد السبت 27-5-2023، في مدينة مالمو السويدية تحت شعار 75 عاما وإنا لعائدون.

وقال أبو محفوظ في تصريحات وصلت " ": "نبرق بالتهنئة لإدارة مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا على هذا الإنجاز الوطني المهم في حشد الآلاف من أبناء شعبنا في القارة الأوروبية للتأكيد على تمسكهم بحق العودة والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية".

وشدد التأكيد على ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر في دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا ومقدساتنا، وأهمية العمل الوطني الفلسطيني في المحافل الدولية لتحقيق محاسبة لحكومة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

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وأشار أبو محفوظ إلى أهمية انعقاد مؤتمر فلسطينيي أوروبا في الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني، والتي جاءت لتؤكد أن الفلسطينيين في أوروبا جزء أصيل من الشعب الفلسطيني الذي يحافظ على ثوابته الوطنية وحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.

وأضاف:" قوافل العودة التي جاءت إلى المؤتمر من مختلف الدول الأوروبية هي تجسيد حقيقي لمشهد العودة إلى القرى والمدن الفلسطينية التي هجر عنها شعبنا في عام 1948 بالقريب العاجل، وهي رسالة تأكيد أن الفلسطينيين جيلا بعد أخر لم ينسوا فلسطين ولم يتنازلوا عن حق العودة".

وأكد أبو محفوظ على أن مؤتمر فلسطينيي أوروبا نجح عبر مسيرة عشرين عاما في حشد الدعم الدولي وخاصة الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، من خلال مشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية أوروبية في فعاليات المؤتمر بشكل مستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين