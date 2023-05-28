لن_يقسَّم.. وسم يتفاعل على منصَّات التواصل لمواجهة اقتحامات المستوطنين للأقصى

غزة/ صفاء عاشور:

انطلقت دعوات من سياسيين ونشطاء للتغريد على وسم #لن_يقسم، ردًّا على زيادة وتيرة اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى، داعين في ذات الوقت لتكثيف الرباط والتواجد في الأقصى، لمواجهة الاقتحامات المتكرّرة للمسجد ومحاولة تقسيمه.

وطالب المغرّدون أهالي الداخل المحتل والقدس لتأدية دورهم المحوري في حماية الأقصى والنفير العام للرباط في الأقصى دفاعاً عنه، في مواجهة محاولات المستوطنين فرض التقسيم الزماني عبر تخصيص أوقات لدخول المسلمين وأخرى للمستوطنين.

وغرَّد النائب في المجلس التشريعي مشير المصري كتب على حسابه على تويتر: " أقصانا #لن_يقسَّم ولن نترك الأقصى فريسة للتقسيم الزماني والمكاني ومواصلة العدو ومخطَّطاته لاستهدافه".

أقصانا #لن_يقسم

لن نترك الأقصى فريسة للتقسيم الزماني والمكاني ومواصلة العدو مخططاته لاستهدافه. pic.twitter.com/aouqT8rfHr — النائب مشير المصري (@Moshir_Almasry) May 28, 2023

أما أنس نور من غزة فكتب على حسابه في تويتر: "#لن_يقسَّم، نرفض رفضاً تامّاً تكرار منع قوات الاحتلال وصول المصلّين للمسجد الأقصى المبارك خلال فترة الاقتحامات، وتكرار وتزايد الاستفزازات بحق المصلّين.. ولكن أبناء القدس لن يسمحوا لكم بتقسيم الأقصى وكلما زدتم هم زادوا، وحربكم الدينية ستنقلب عليكم".

#لن_يقسم

نرفض رفضاً تاماً تكرار منع قوات الإحتلال وصول المصلين للمسجد الأقصى المبارك خلال فترة الاقتحامات، وتكرار وتزايد الاستفزازات بحق المصلين..

و لكن أبناء القدس لن يسمحوا لكم بتقسيم الأقصى و كلما زدتم هم زادوا 👌

حربكم الدينية ستنقلب عليكم..#لن_يقسم — Anas Noor (@AnasAyash250) May 27, 2023

وكتب حسام أيوب على صفحته على الفيس بوك: "مئات الانتهاكات بحق المدينة المقدَّسة لن يغير ذلك من هوية المقدَّسات الفلسطينية ودائماً ما يشفي صدورنا بطل يلجم الاحتلال عن جرائمه #لن_يقسَّم".

أما خولة ناصر من مدينة رفح فكتبت: "هل تعرف لماذا يقتحم المستوطنون الأقصى كل يوم وفي ساعات بعينها؟؟ لأنهم يريدون أن يقسموا الأقصى بينهم وبين المسلمين ويجعلوا التقسيم أمر واقع لا مفر منه، و"مشهد اعتيادي" تمهيداً للسيطرة عليه وهدمه، لكن #حماة_الأقصى لهم في المرصاد وعلى كل #مسلم أن يرابط في الأقصى #لن_يقسم".

هل تعرف لماذا يقتحم المستوطنون الأقصى كل يوم وفي ساعات بعينها؟؟

لأنهم يريدون أن يقسموا الأقصى بينهم وبين المسلمين..

ويجعلوا التقسيم أمر واقع لا مفر منه!!😡 و"مشهد اعتيادي" تمهيداً للسيطرة عليه وهدمه!

لكن #حماة_الأقصى لهم في المرصاد..

وعلى كل #مسلم أن يرابط في الأقصى #لن_يقسم — خولة ناصر (@KhawlatNas63365) May 27, 2023

شام من غزة كتبت: " الأقصى لنا بكل ما فيه بسماؤه بساحاته، الأقصى لنا بكل حبة تراب بكل حجر فيه من فوق الأرض ومن تحت الأرض وبعزيمة الثوار ورباط الأحرار فتحريرك سنعله بين رصاصتين #لن_يقسم.

#الأقصى لنا بكل مافيه بسماؤه بساحاته

الأقصى لنا بكل حبة تراب بكل حجر فيه

من فوق الارض ومن تحت الارض

وبعزيمة الثوار ورباط الأحرار

فتحريرك سنعله بين رصارتين #ساعه_استجابه#يوم_الجمعة#لن_يقسم pic.twitter.com/gTo71u3T9t — شام☝من 💚غزة 💚 (@rdaallh75581443) May 26, 2023

وزادت في الفترة الأخيرة حدة اقتحامات المستوطنين المتطرفين، إلى جانب المسؤولين في حكومة الاحتلال من كالوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وعقدت حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو اجتماعها الأخير أسفل المسجد الأقصى، في رسائل أكد مراقبون أنها محاولات لتقسيم وتهويد المسجد وإكمال السيطرة عليه.