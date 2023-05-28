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أردوغان وأوغلو يدليان بصوتيهما في جولة الإعادة بالانتخابات التركية

28 مايو 2023 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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الرئيس التركي وعقيلته يدليان بصوتهما في جولة الإعادة للانتخابات

أدلى كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كيليجدار أوغلو بصوتيهما اليوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.

وبدأ الأتراك التصويت اليوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

وخالف أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي وتقدم بشكل مريح بفارق خمس نقاط مئوية تقريبا عن منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو.

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وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور بحلول مساء اليوم.

وسيفوز بمنصب رئيس الجمهورية المرشَّح الذي يحصل على أكثرية الأصوات، علمًا بأن تركيا تشهد تنظيم الجولة الثانية للمرة الأولى في تاريخها عقب فشل أي من المرشحين بالحصول على نسبة 50%+1 في الجولة الأولى.

المصدر / وكالات
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