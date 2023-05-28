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"حمادة": اقتحام منزل المعتقل السياسي اشتية والاعتداء على ذويه "سلوك جبان"

28 مايو 2023 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن مدينة القدس، محمد حمادة أنّ اقتحام أجهزة السلطة الأمنية فجر اليوم منزل عائلة المعتقل السياسي مصعب اشتية والاعتداء على ذويه بالضرب المبرح؛ سلوك جبان وهمجي، مناقض لأخلاقيات شعبنا الصامد في وجه الاحتلال.

وشدَّد حمادة في تصريح له، اليوم الأحد، على أن هذا الاعتداء اللاأخلاقي بحجَّة تعليق عائلته يافطة ترحيب لاستقبال الأسير "صهيب"، شقيق المعتقل مصعب، قبيل الإفراج عنه من سجون الاحتلال، يعبّر عن حالة إفلاس لدى أجهزة السلطة، وتماهٍ كامل مع الاحتلال الذي يعتقل ويلاحق المقاومين الأبطال المدافعين عن شعبنا الفلسطيني.

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وجدَّد حمادة المطالبة بالإفراج الفوري عن البطل مصعب اشتية وكل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، والتوقف عن ارتكاب جريمة الاعتقال السياسي التي لا تخدم سوى الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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