أبرز المنتخبات الملتحقة بركب المتأهلين للدور الثاني في بطولة كأس العالم للشباب

لحقت منتخبات البرازيل وإيطاليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية بركب المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الـ16) لبطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) لكرة القدم، والمقامة حاليا بالأرجنتين.

وبهذا، بلغ عدد المتأهلين رسمياً للدور الثاني حتى الآن 13 منتخبا، وتحسم المقاعد الثلاثة المتبقية من خلال مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة مساء اليوم في ختام فعاليات الدور الأول للبطولة.

وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيريه الإيطالي والنيجيري، وذلك بعد فوز المنتخب البرازيلي على نظيره النيجيري 2-0 والمنتخب الإيطالي على منتخب جمهورية الدومينيكان 3-0 .

وحجز المنتخبان البرازيلي والإيطالي مقعديهما في الدور الثاني من خلال هذين الانتصارين، وكان المنتخب النيجيري ضمن تأهله لدور الـ16 قبل مباريات هذه الجولة.

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وفي المجموعة الثالثة، تأهل منتخب الاحتلال لدور الـ16 بفوزه على نظيره الياباني 2-1 فيما ودع المنتخب السنغالي البطولة بتعادله 1-1 مع نظيره الكولومبي؛ حيث رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف نظيره الكولومبي، الذي تأهل لدور الـ16 قبل مباريات هذه الجولة.

وتجمد رصيد المنتخب الياباني عند 3 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام نظيره السنغالي.

وفشل المنتخب الكولومبي في الفوز على نظيره السنغالي للمرة الثالثة في 3 مواجهات جمعت الفريقين على مدار تاريخ مشاركاتهما بمونديال الشباب، وكانت المرتان السابقتان في نسختي 2015 وتعادلا 1-1 أيضا، و2019 وفاز المنتخب السنغالي 2-0.

واستفاد منتخبا نيوزيلندا وكوريا الجنوبية من نتائج مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، وتأهلا أيضا لدور الـ16 في ظل امتلاك كل منهما أربع نقاط.

وضمن المنتخب النيوزيلندي صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أن يكون ضمن أفضل 4 منتخبات تنهي الدور الأول في المركز الثالث بالمجموعات الـ6، كما ضمن منتخب كوريا الجنوبية أن يكون ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث على الأقل، وذلك قبل خوض مباراته الأخيرة في المجموعة السادسة أمام منتخب جامبيا.

ويحتل المنتخب الكوري المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط ما يجعله متفوقا على منتخبي سلوفاكيا واليابان صاحبي المركز الثالث بالمجموعتين الثانية والثالثة على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.

المصدر / وكالات